فيديوجرافيك .. كيف تصبح الإمارات نافذة للمستثمرين على عالم من الفرص؟

2021/10/05 | 16:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: دشنت الحكومة الإماراتية البوابة الاستثمارية الموحدة "بوابة استثمر" خلال سبتمبر الماضي، ضمن مشاريع الخمسين التي أطلقتها منذ مطلع الشهر الماضي.وتعد هذه البوابة منصة محورية للوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالاستثمار، واختيار الفرص …

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