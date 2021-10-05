أخيرًا وبعمر 90 عامًا.. الكابتن كيرك يحلق فعليًا إلى الفضاء

2021/10/05 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصبح وليام شاتنر، الممثل والمنتج الكندي الأصل، والمعروف باسم الكابتن كيرك في سلسلة الحلقات التلفزيونية الشهيرة "ستار تريك"، أكبر شخص معمر ينطلق إلى الفضاء، على متن كبسولة بلو أوريجين في الـ12 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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