2021/10/05 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات من أمنية الانتخابات لتأمين مراكز الاقتراع المركز الخبري الوطني.

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