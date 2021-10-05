2021/10/05 | 16:15 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/05 | 16:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).