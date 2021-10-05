رئيس الوزراء يدعو الجهات السياسية الى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين

2021/10/05 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جميع الجهات السياسية الى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين فيما اكد بان الحكومة ستقف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين.

وخلال جلسة مجلس الوزراء أشار الكاظمي الى ان الحكومة تعمل جاهدة بهدف أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة واتخذت إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخّل في العملية الانتخابية.

وعاود رئيس الوزراء دعواته لجميع فئات الشعب للمشاركة الواسعة وقال أنه لا خيار لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع، موجها الوزراء الى الاستمرار بالعمل بالوتيرة نفسها، وللحظة الأخيرة من عمر الحكومة لتقديم الخدمة للمواطنين.

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