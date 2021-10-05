التقاعد تعلن المباشرة بصرف رواتب الشهر الحالي للمدنيين والعسكريين

2021/10/05 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

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تَعلنُ هيأة التقاعد الوطنية عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول 2021 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني ) وتم رفع الرواتب بشكل تدريجي

المكتب الإعلامي لهيأة التقاعدالوطنية5 / تشرين الأول / 2021

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