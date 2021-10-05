الكاظمي يوجه امرا للوزراء كافة.. ويحذر

2021/10/05 | 16:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على ضرورة التزام جميع الجهات السياسية بمنافسة مهنية، مؤكدا ان الحكومة ستقف بقوة امام اي محاولة تاثير على اصوات الناخبين.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم (5 تشرين الاول 2021)، انه "زرنا يوم أمس مفوضية الانتخابات وتم إجراء المحاكاة الخامسة، وهي المرة الأولى التي تجرى بها محاكاة بهذا العدد قبل الانتخابات، وكانت تجربة ناجحة".

واضاف، "نعمل جاهدين، ونبذل مساعي كبيرة؛ من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة"، مشيرا الى انه "اتخذنا إجراءات أمنية مكثفة؛ لمنع محاولات التدخل في العملية الانتخابية".

وتابع، "وفرنا جميع المتطلبات للمفوضية، وقيادة العمليات المشتركة؛ من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة"، مجددا الدعوة الى "جميع فئات الشعب للمشاركة الواسعة، ونثني على موقف المرجعية العليا، وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة، ونؤكد أنه لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع".

واكد انه على "جميع الجهات السياسية الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين، ونؤكد بأننا سنقف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين"، موجها "الوزراء الاستمرار بالعمل بالوتيرة نفسها، وللحظة الأخيرة من عمر الحكومة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين".

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