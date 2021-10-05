2021/10/05 | 16:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الحشد الشعبي يعلن مشاركة 7 آلاف مقاتل بتأمين زيارة ذكرى وفاة الرسول (ص) في النجف الأشرف » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:21

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