من يعارض تحسين أوضاع الفلسطينيين؟

2021/10/05 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا أحد في حكومة إسرائيل اليوم يطالب الفلسطينيين بنسيان مطالبهم أو توقيع أي وثائق للتنازل عن أي شيء.كل المطلوب أن يعيش الفلسطينيون بكرامة.

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