أمنية الانتخابات تصدر توجيهاً لتأمين مراكز الاقتراع

2021/10/05 | 16:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، توجيهاً لتأمين مراكز الاقتراع.وذكرت اللجنة الأمنية في بيان، أن “رئيس اللجنة الامنية العليا لحماية الانتخابات يعقد مؤتمراً أمنياً، مع القيادات العسكرية المشرفة، على تأمين الانتخابات”، مشدداً على “ضرورة تنفيذ الخطط المحكمة لتأمين جميع مراكز الاقتراع في جميع محافظات البلاد وتوزيع المهام والواجبات المناطة الى جميع قادة […]

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