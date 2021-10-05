طهران: لا شروط مسبقة للعودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا

2021/10/05 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تضع شروطًا مسبقة للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية في فيينا.

وقال زاده، في مقابلة مع قناة “فرانس 24″، أنه “لا توجد شروط مسبقة للعودة إلى المحادثات النووية في فيينا، وبمجرد الانتهاء من عملية المراجعة الداخلية لجولات المفاوضات السابقة سنعود إلى فيينا”.

وأضاف ان “هدفنا الوحيد هو ضمان أن المحادثات تؤمن حقوقنا- بما في ذلك التأكيدات الكافية بأن الولايات المتحدة هذه المرة ستلتزم حقًا بالاتفاقية النووية”، مشيراً إلى أن “العقبة الرئيسية أمام إحياء الاتفاق النووي هي عقوبات عهد ترامب تشمل 800 عقوبة فرضها ضد إيران”.

وأعلنت الخارجية الألمانية، أمس، رفضها طلبًا إيرانيًا من الولايات المتحدة للإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج كشرط لاستئناف المحادثات النووية.

وطالبت الخارجية الأمريكية إيران بضروة استئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنه “لا يمكن لإيران وضع أي شروط أخرى لاستئناف المحادثات”.

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