التقاعد تعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول 

2021/10/05 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول.

وقال بيان للهياة تلقت “تقدم “نسخة منه، “تَعلنُ هيأة التقاعد الوطنية عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول 2021 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني ) وتم رفع الرواتب بشكل تدريجي”.

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