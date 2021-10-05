2021/10/05 | 16:46 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 | 04:29 مساءً

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الحشد يعلن مشاركة 7 آلاف مقاتل بتأمين زيارة ذكرى وفاة الرسول (ص)

الحشد يعلن مشاركة 7 آلاف مقاتل بتأمين زيارة ذكرى وفاة الرسول (ص)

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