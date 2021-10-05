التقاعد تباشر بصرف رواتب الشهر الحالي للمدنيين والعسكريين

2021/10/05 | 16:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول 2021 .

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