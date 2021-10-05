2021/10/05 | 16:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: uJZs-2PTr3w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كل مظلـــوم نجـــيبه لأهله | عزمنا فتوكلنا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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