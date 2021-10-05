مفوضية الانتخابات تمدد تسليم البطاقات البايومترية للناخبين حتى العاشرة مساءً - عاجل

2021/10/05 | 16:51 - المصدر: وكالة ناس

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نبراس ابو سودة لـ"ناس"

نتيجة الاقبال الشديد الذي شهدته مراكز التوزيع خلال الساعات الاخيرة قررت المفوضية للمصلحة العامة تمديد فترة التوزيع لغاية العاشرة مساءً

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