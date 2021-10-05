الأعرجي وبرايسون يؤكدان أهمية إنجاح الانتخابات كاستحقاق وطني ينتظره العراقيون

2021/10/05 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والسفير البريطاني في بغداد مارك برايسون أهمية إنجاح الانتخابات المقبلة، كاستحقاق وطني ينتظره العراقيون.

واشاد الأعرجي خلال لقائه برايسون بدور بريطانيا الإيجابي لدعم التهدئة والاستقرار في المنطقة مشيرا الى ان العراق يتطلع الى تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطنيه لدخول المملكة المتحدة، من جانبه رحب السفير البريطاني لدى بغداد بالحوارات الجارية بين إيران والسعودية، معربا عن أمله في توسيع دائرة الحوار لتشمل جميع دول منطقة الخليج،

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