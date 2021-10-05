الأجهزة الإلكترونية لا تقرأ ورقة الاقتراع في حال وجود خلل في بيانات الناخب

2021/10/05 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجود ثغرة بورقة الاقتراع الخاص، موكدة ان اجراءاتها رصينة جدا وحريصة على عدم ضياع صوت المواطن.

الناطق باسم المفوضية، جمانة الغلاي نوهت الى ان بصمة الناخب في جهاز التحقق الالكتروني، تظهر بيانته والمحطة والمحافظة، وفي حال رصد أي خلل في بيانات الناخب فان الأجهزة الالكترونية لا تقرأ ورقة الاقتراع.

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