وزير الخارجيَّة يتسلَّـم نسخة من أوراق اعتمادسفير جمهورية التشيك الجديد في بغداد

2021/10/05 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تسلـَّم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد بيتر شتيبانيك سفيراً جديدا لجمهورية التشيك في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان انه جرى عقب مراسم تسلـُّم أوراق الاعتماد بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين.وأشار الوزير إلى أهمّية العلاقات التي تربط البلدين على جميع الصُعُد؛ لما لها من مصلحة في مجالات التعاون التي تهمّ الشعبين الصديقين، لاسيَّما التعاون في المجالين الاستثماريّ، والعسكريّ.وشدد على ضرورة تنشيط التعاون الاقتصاديِّ، وتشجيع الاستثمار بين البلدين، والعمل على توقيع الاتفاقيّات غير المُنجَزة بين البلدين، مُتمنياً للسفير الجديد النجاح والتوفيق في أداء مَهمَّته، مبديا استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ ما من شأنه نجاح مَهمَّته الدبلوماسيّة في بغداد.واكد السفير ، دعم بلاده للعراق في المجالات كافة، وتطلـُّعها، وثقتها في الارتقاء بمُستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يحقق آمال، وطموحات الشعبين الصديقين في التقدّم./انتهى7

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