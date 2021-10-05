الكاظمي : لا خيار لبناء عراق مستقر ومزدهر الا عن طريق صناديق الاقتراع / موسع

2021/10/05 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي انه :" لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر الا عن طريق صناديق الاقتراع ".وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء :" نعمل جاهدين، ونبذل مساعي كبيرة من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة ، و سنقف بقوة امام اي محاولة تأثير على اصوات الناخبين".واضاف:" زرنا يوم امس مفوضية الانتخابات وتم إجراء المحاكاة الخامسة، وهي المرة الأولى التي تجرى بها محاكاة بهذا العدد قبل الانتخابات، وكانت تجربة ناجحة .واتّخذنا إجراءات أمنية مكثفة؛ لمنع محاولات التدخّل في العملية الانتخابية، كما وفّرنا جميع المتطلبات للمفوضية، وقيادة العمليات المشتركة ، من أجل القيام بمهامهما في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة".وتابع رئيس مجلس البوزراء :" نكرّر دعواتنا لجميع فئات الشعب للمشاركة الواسعة، ونثني على موقف المرجعية العليا، وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة، ونؤكد أنه لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع.وشدد على جميع الجهات السياسية الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين، داعيا الوزراء الى الاستمرار بالعمل بالوتيرة نفسها، وللحظة الأخيرة من عمر الحكومة ، لتقديم الخدمة للمواطنين./انتهى7

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