في مجلس عزاء لنجل ممثلها ببغداد.. انصار الله تقدم شكرها للعراقيين وللمجلس الاعلى لمواقفهم المناصرة

2021/10/05 | 17:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدمت حركة انصار الله، اليوم الثلاثاء شكرها للعراقيين والمجلس الاعلى في مجلس عزاء لنجل ممثلها ببغداد، لمواقفهم المناصرة.وذكر بيان انه “بتعاون من رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، أقيم بمسجد الزوية ببغداد مجلس عزاء للشهيد (عبد الله) نجل ممثل حركة انصار الله اليمنية في العراق الشيخ محمد القبلي”.واضاف “وخلال مجلس العزاء […]

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انصار الله تقدم شكرها للعراقيين وللمجلس الاعلى لمواقفهم المناصرة أولاً على الايام نيوز.

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