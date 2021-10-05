مفوضية الانتخابات تصدر قرارا نتيجة الاقبال الشديد على مراكز التوزيع

2021/10/05 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، تمديد تسليم البطاقات البايومترية للناخبين حتى العاشرة مساء.

وقال المفوضية في تصريح صحفي تابعه NRT عربية (5 تشرين الاول 2021)، انه "نتيجة الاقبال الشديد الذي شهدته مراكز التوزيع خلال الساعات الاخيرة قررت المفوضية للمصلحة العامة تمديد فترة توزيع البطاقات البايومترية لغاية العاشرة مساء".

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