تعرف على الموقف والتلقيحي لكورونا في العراق

2021/10/05 | 17:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وجاء في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الصحة العراقية سجلت 2470 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 3243 حالة جديدة للشفاء و28 حالة وفاة.وأشارت الى تلقي 1142 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد.

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