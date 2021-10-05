لا دولة ولا دولتين... بل إسرائيل الكبرى - نهاد ابو غوش

2021/10/05 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش يتواصل النقاش بين النخب الفلسطينية عن خيار الدولة الواحدة أو الدولتين، الخيار الأول، والذي هو في حقيقته مجرد رغبة وليس برنامجا نضاليا، هو دولة واحدة على جميع أراضي فلسطين التاريخية يعيش فيها الجميع عربا ويهودا ضمن حقوق وواجبات متساوية، أما الخيار الثاني فهو حل الدولة الفلسطينية المستقة على الأراضي المحتلة بعدوان 1967، والبعض يسمي هذا الحل "حل الدولتين" أو "دولتين لشعبين" بكل ما ينطوي عليه هذا الا ......





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