العراق يواسي عُمان بضحايا إعصار

2021/10/05 | 17:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلف الإعصار عددًا من الضحايا (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن العراق، الثلاثاء، التضامن مع سلطة عمان التي شهدت سقوط ضحايا نتيجة إعصار "شاهين".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، 5 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، وأعرب عن تضامن حكومة وشعب العراق مع سلطنة عُمان جرّاء إعصار شاهين الذي وقع في عدة ولايات عُمانية مخلفاً أعدادًا من القتلى والجرحى، وأبدى المواساة لعائلات الضحايا".

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