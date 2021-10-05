محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب المصري في الإسكندرية

2021/10/05 | 17:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعانضم قائد المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة المقام في مدينة برج العرب بالإسكندرية.ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم بقطر 2022.

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