من مياهها الصافية إلى أطول شرفة أمامية في العالم.. تعالوا في جولة بجزيرة ماكيناك الأمريكية

2021/10/05 | 17:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذيع محطة HLN التابعة لـCNN، بوب فان ديلان، يأخذ عائلته في جولة لاستكشاف جزيرة ماكيناك الشهيرة في ولاية ميشيغان الأمريكية.وتشارك العائلة في لعبة لحل ألغاز تأخذهم عبر "متاهة صخرية" في الماء، وحصن عسكري أصيل يعود للعام 1780، و"أطول شرفة أمامية في العالم"! كل ذلك بدون سيارة، حيث تُعرف الجزيرة بمنعها دخول السيارات.

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