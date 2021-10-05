لبنان: ضبط 28 طنًا من نترات الأمونيوم والقبض على 3 سوريين

2021/10/05 | 17:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، عن ضبط أكثر من 28 ألف كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم، في بلدة عرسال شمال شرق لبنان قرب الحدود السورية.

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