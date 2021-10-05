2021/10/05 | 17:14 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، عن ضبط أكثر من 28 ألف كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم، في بلدة عرسال شمال شرق لبنان قرب الحدود السورية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان: ضبط 28 طنًا من نترات الأمونيوم والقبض على 3 سوريين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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