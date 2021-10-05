أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستويات تاريخية

2021/10/05 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تواصل أسعار الغاز في أوروبا تحطيم المستويات التاريخية، حيث سجلت الأسعار مستوى قياسيا للمرة الثالثة اليوم الثلاثاء، مستمرة في الصعود.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن أسعار الغاز في أوروبا للعقود الآجلة بلغت في تعاملات بعد الظهيرة مستوى 1427 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقبل ذلك سجلت الأسعار 1350 دولارا و1230 دولارا لكل ألف متر مكعب ويعد المستويان تاريخيان في اللحظة التي تم تسجيل القراءة.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

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