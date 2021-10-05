2021/10/05 | 17:16 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 | 04:59 مساءً

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مفوضية الانتخابات تمدد تسليم البطاقات البايومترية للناخبين حتى العاشرة

وجهت مفوضية الانتخابات، نداءً للناخبين غير المستلمين لبطاقاتهم الباومترية وتبلغ قرابة مليوني بطاقة.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي في تسجيل صوتي، انه "ولنهاية الدوام الرسمي اليوم هي آخر موعد لتسليم البطاقات الانتخابية البايومترية ومن حدث البطاقات قصيرة الأمد عليهم مراجعة أقرب مركز تسجيل أو أقرب مركز من مراكو المفوضية لاستلامها".



وأشارت الى ان "البطاقة قصيرة الأمد بعد تحديث بيانتها قد أصبحت معطلة ولا يمكن التصويت بها في يوم الاقتراع".



من جهتها، اوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سبب تمديد موعد استلام البطاقات البايومترية للناخبين حتى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.



وقالت مساعدة متحدثة مفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة، انه "نظرا للاقبال الواسع الذي شهدت الساعات الاخيرة من يوم التوزيع وللمصلحة العامة مددت المفوضية المدة لغاية اليوم الساعة العاشرة مساءً".

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