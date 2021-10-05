الاتصالات تتحدث عن خطط لمواجهة الفضاء السيبراني

2021/10/05 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الاتصالات، عن خططها لمواجهة الفضاء السيبراني، فيما أكدت سعيها لبناء بوابات النفاذ الدولية لخدمة الإنترنت.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد اسعد المشهداني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

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