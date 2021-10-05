توجيه من الكاظمي يخص إجراءات سفر جرحى تشرين إلى ألمانيا

2021/10/05 | 17:22 - المصدر: وكالة ناس

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الكاظمي يوجه بالإسراع بإجراءات الفيزا لإرسال جرحى تظاهرات تشرين من الشلل الرباعي إلى ألمانيا

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