2021/10/06 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب وتفشي الجهل – لمياء العامري مصائب كثيرة وويلات اكثر نعاني منها منذ سنوات ، لعل سببها الحقيقي كامن في تفشي مرض اجتماعي وسياسي خطير اسمه (الجهل).ان جهل البعض ممن تولى زمام الامور وقيادة البلد ، اخرج الأوضاع العامة عن نصابها الطبيعي وجعلنا نترنح بين ازمة واخرى ، تكاد تذهب بعقولنا من شدة […]

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