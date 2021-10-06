2021/10/06 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقارنة بين التصريحات والأفعال – صلاح النعيمي اعتاد بعض السادة المسؤولين ، استخدام المصطلحات الجاذبة والتحدث عن استراتيجيات مستقبلية .. متناسين للأسف أن الواقع معاكس تماما” لما يتحدثون به من خطط ومؤشرات لم يتمكنوا من الحفاظ على أساسياتها خلال فترة توليهم المناصب المؤثرة ..وقد شهدت ساحات المؤسسات التي كانوا يشرفون على ادارتها ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقارنة بين التصريحات والأفعال – صلاح النعيمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقارنة بين التصريحات والأفعال – صلاح النعيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).