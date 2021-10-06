2021/10/06 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معارضة ثقافية محمد ..الرسول المبتلى ..ما أوذي نبي مثلما أوذيت – علي الشلاه بهذا الحديث الشريف يوجز رسول السماء و الانسانية محمد ( ص) قصته مع الرسالة السماوية في امة الصحراء ، وليس حديثه هنا مختصا بالاذى الجسماني والمعاناة المتصلة التي لاحقته وآله وأصحابه بها قبيلة التجارة بالدين والبضائع قريش ومنذ نزل الوحي […]

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