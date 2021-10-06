2021/10/06 | 00:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الأربعاء 6 أكتوبر 2021 | 12:45 صباحاً

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الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق يدعو الحكومة لدعم الفلاح والقطاع الزراعي

دعا نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، عبد مسلم العيساوي، الحكومة على العمل لسن قوانين لحماية المنتج المحلي وضبط المنافذ الحدودية ودعم القطاع الزراعي لرفع المستوى المعاشي للفلاح العراقي وايقاف تجريف البساتين و بيعها كأراضي سكينة وايقاف هدم الزراعة .



وقال في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، " على الوزارات ذات العلاقة التعاون في تقريب وجهات النظر والتعاون مع وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية من أجل تطور الواقع الزراعي العراقي".



واضاف ان" الاتحاد العام يمثل صوت الفلاح الذي يذود عن حقوقه وملتزماً بواجباته نتحرك بتحرك نبض الفلاحين ويأخذ بمشورتهم ويحث على التنافس في زراعة الارض واعمارها وانعاش هذا القطاع المهم ليعود العراق متصدراً قائمة اهم الدول الزراعية بجودة إنتاجه و وفرته".انتهى

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