محافظة عراقية تنفي تعطيل الدوام الرسمي الاربعاء

2021/10/06 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

نفىت محافظة الديوانية، الاربعاء، تعطيل الدوام الوسمي اليوم في المحافظة.

وقال اعلام المحافظة في بيان، "نظراً لإلتزام الدوائر الحكومية بتمشية معاملات المواطنين وإلتزام الأغلب منها بآلية توزيع قطع الأراضي السكنية على الشرائح المشمولة".

واشار الى انه "لذلك تعذرت إدارة محافظة الديوانية من تعطيل الدوام الرسمي ليوم الإربعاء الثامن والعشرون من شهر صفر الموافق 2021/10/6 ذكرى وفاة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم".واضاف، "ومن هنا ننفي الأخبار التي تداولتها بعض المواقع التي أعلنت غير ذلك، وندعو المواطنين بإعتماد المواقع الرسمية الموثقة والمعمول بها لتداول المعلومة الصحيحة وعدم الإنجرار خلف الشائعات التي تروج لها بعض مواقع التواصل الإجتماعي".

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