الكهرباء : الانتهاء من تأمين تجهيز جميع المراكز الانتخابية بالطاقة

2021/10/06 | 01:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزارة الكهرباء انها انتهت من تأمين تجهيز المراكز الانتخابية بالطاقة الكهربائية استعدادا للانتخابات يوم الاحد المقبل .وقالت الوزارة في بيان صحفي ، انها :" أنهت إستعداداتها التحضيرية الكاملة لإنجاح إجراء الانتخابات النيابية ، المتضمنة تأمين تجهيز جميع المراكز الانتخابية ، البالغ عددها اكثر من ٦٠٠٠ مركز ، بالطاقة الكهربائية بالتنسيق العالي مع مفوضية الانتخابات".وبينت انه :" صدرت التوجيهات المركزية لملاكات الشركات العامة المعنية ضمن قطاع المسؤولية والمتضمنة اعلان النفير العام لجميع المديرين العامين ومعاونيهم والملاكات العاملة وتواجدهم في مراكز العمل على مدار الساعة للايام ٨-١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ "، مشيرة الى الانتهاء من اعمال الصيانات الدورية كافة وتأمين الصيانة الفورية للحالات الطارئة ،وتواجد فرق الصيانة ضمن المناطق السكنية وبالقرب من مراكز الاقتراع لمعالجة الحالات الطارئة، وتوفير المتطلبات الضرورية كافة لأدامة عمل الوحدات الانتاجية من الوقود ومعدات الصيانة اللازمة "./ انتهى

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