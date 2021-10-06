"أمر خاطئ غير مقصود".. فيسبوك تكشف بالتفصيل سبب انقطاع خدماتها

2021/10/06 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير البنية التحتية في فيسبوك، سانتوش جاناردهان، في بيان تفصيلي السبب الذي أدى إلى انقطاع خدمات فيسبوك عن العالم، يوم الإثنين

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