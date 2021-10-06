الكهرباء تعلن تجهيز المراكز الانتخابية بالطاقة

2021/10/06 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الكهرباء، انتهاء تأمين تجهيز المراكز الانتخابية بالطاقة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "أنهت إستعداداتها التحضيرية الكاملة لإنجاح إجراء الانتخابات النيابية في العراق لعام ٢٠٢١، والمتضمنة تأمين تجهيز جميع المراكز الانتخابية بالطاقة الكهربائية والبالغ عددها اكثر من ٦٠٠٠ مركز وبالتنسيق العالي مع مفوضية الانتخابات".وأضافت، أنه " صدرت التوجيهات المركزية لملاكات الشركات العامة المعنية ضمن قطاع المسؤولية والمتضمنة اعلان النفير العام لجميع المديرين العامين ومعاونيهم والملاكات العاملة وتواجدهم في مراكز العمل على مدار الساعة للايام ٨-١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ ، وكذلك الانتهاء من اعمال الصيانات الدورية كافة وتأمين الصيانة الفورية للحالات الطارئة ،وتواجد فرق الصيانة ضمن المناطق السكنية وبالقرب من مراكز الاقتراع لمعالجة الحالات الطارئة، وكذلك توفير المتطلبات الضرورية كافة لأدامة عمل الوحدات الانتاجية من الوقود ومعدات الصيانة اللازمة ." وتابعت: "كما وشملت ذات التوجيهات ، التنسيق مع مديري المراكز الإنتخابية في كل محافظة للتبليغ عن اي عطل فني في التغذية بالطاقة وبصورة مباشرة من خلال تزويدهم بأرقام هواتف مراكز الصيانة بصورة عاجلة، مع التأكيد على المشاركة الفردية الفاعلة في الانتخابات لجميع ملاكات الوزارة وبالتناوب ضمن اوقات محددة في يوم الاقتراع ومراعاة تأمين الملاكات البديلة في مواقع العمل ." واشارت الى انها "تدعم هذا العرس الانتخابي وتقدم خدماتها المتواصلة لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية ، بالروح المهنية والسواعد الجبارة لابناء الكهرباء ، وسنبقى على عهدنا في أداء واجباتنا ضمن إلتزاماتنا الوطنية والإخلاقية ".

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