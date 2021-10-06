تحطم مروحية عسكرية في تونس ومقتل 3 جنود

2021/10/06 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإذاعة التونسية الرسمية، يوم الثلاثاء، أن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت في قابس بجنوب شرقي البلاد مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، وفقا لما نقلته رويترز.

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