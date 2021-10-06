تونس.. مصرع 3 عسكريين بسقوط مروحية في ولاية قابس

2021/10/06 | 01:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلقي 3 جنود مصرعهم، جراء سقوط مروحية عسكرية للقوات التونسية في ولاية قابس شرق البلاد.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، محمد زكري، ان طائرة مروحية عسكرية سقطت أثناء تنفيذ تمرين ليلي في منطقة الحامة بولاية قابس، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها.وأكد مصدر طبي لـ"إذاعة تطاوين" الحكومية وفاة 3 عسكريين في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة في محافظة قابس.وأوضحت الإذاعة أن العسكريين قتلوا جراء "سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية بالمنطقة المذكورة".

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