منظمة الصحة العالمية تحذر:

2021/10/06 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أنّ العالم "لم يتخطَّ مرحلة الخطر" في التصدّي لجائحة كوفيد-19، على الرّغم من اعتقاد كثر أنّ الأمر شارف على الانتهاء.

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