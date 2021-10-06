وزارة الكهرباء تعلن

2021/10/06 | 02:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، انتهاء استعداداتها التحضيرية الكاملة بشأن الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت الوزارة في بيان، 6 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ الاستعدادات تتضمن "تأمين تجهيز جميع المراكز الانتخابية بالطاقة الكهربائية والبالغ عددها أكثر من 6 آلاف مركز وبالتنسيق العالي مع مفوضية الانتخابات".

وأضاف البيان، أنّ "توجيهات مركزية صدرت لملاكات الشركات العامة المعنية ضمن قطاع المسؤولية تشمل؛ إعلان النفير العام لكافة المديرين العامين ومعاونيهم والملاكات العاملة وتواجدهم في مراكز العمل على مدار الساعة للأيام 8 - 10 تشرين الأول/أكتوبر".

وأوضح البيان، أنّ التوجيهات تتضمن "الانتهاء من كافة أعمال الصيانات الدورية وتأمين الصيانة الفورية للحالات الطارئة، وتواجد فرق الصيانة ضمن المناطق السكنية وبالقرب من مراكز الاقتراع لمعالجة الحالات الطارئة، وتوفير كافة المتطلبات الضرورية لإدامة عمل الوحدات الإنتاجية من الوقود ومعدات الصيانة اللازمة، فضلاً عن التنسيق مع مديري المراكز الانتخابية في كل محافظة للتبليغ عن أي عطل فني في التغذية بالطاقة وبصورة مباشرة من خلال تزويدهم بأرقام هواتف مراكز الصيانة بصورة عاجلة".

وأكّد البيان، على "المشاركة الفردية الفاعلة في الانتخابات لكافة ملاكات الوزارة وبالتناوب ضمن أوقات محددة في يوم الاقتراع ومراعاة تأمين الملاكات البديلة في مواقع العمل"، مبينًا أنّ "الوزارة تدعم هذا العرس الانتخابي وتقدم خدماتها المتواصلة لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية، بالروح المهنية والسواعد الجبارة لأبناء الكهرباء".

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