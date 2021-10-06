بايدن يتفق مع الرئيس الصيني على الالتزام باتفاقية تايوان

2021/10/06 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أنه تحدث إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بشأن النشاطات العسكرية الأخيرة لبكين قرب تايوان.

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