بعد نشر فيديو لاغتصاب سجين.. روسيا تفتح تحقيقا

2021/10/06 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات الروسية، الثلاثاء، تحقيقات بعد نشر مقطع فيديو يظهر اغتصاب أحد السجناء، وهو تسجيل نشرته منظمة غير حكومية تقول إنها تلقت مئات الأدلة على حدوث تعذيب ممنهج في سجون البلاد.

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