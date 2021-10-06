2021/10/06 | 03:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعافادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعتي آوموري وإيواتي في شمال البلاد، موضحة أنه لم يتسبب بحدوث موجات تسونامي.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 02:46 صباحا بالتوقيت المحلي، ولم ترد أنباء عن أضرار في محطة لمعالجة الوقود النووي بالمنطقة.وأضافت، الهيئة أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة.وبلغت شدة الزلزال درجة +5 بالمقياس الياباني لقوة الزلازل، وهو مستوى قد يسبب أضرارا ببعض المباني.وفي وقت سابق من امس الثلاثاء وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية دون ورود أنباء عن إصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شمال اليابان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شمال اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).