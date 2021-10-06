تقرير: ناقلة نفط إيرانية ثالثة للبنان تصل سوريا

2021/10/06 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع شركة "تانكر تراكرز" لتتبع شحنات النفط عالميا، الأربعاء، أن ناقلة ثالثة تحمل وقودا إيرانيا إلى لبنان وصلت إلى سوريا، بالرغم من العقوبات الأميركية.

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