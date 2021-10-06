2021/10/06 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _mF2ecanIoM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من بغداد: هناك تخوف من اهالي بغداد من ان تكون الانتخابات مشابهة لعام 2018) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من بغداد: هناك تخوف من اهالي بغداد من ان تكون الانتخابات مشابهة لعام 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).