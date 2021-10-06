2021/10/06 | 14:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاربعاء، باطلاق صافرات الإنذار من قبل السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مراسلنا اليوم (6 تشرين الاول 2021) إنه "تم تفعيل صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء كأجراء تجريبي".

وتعرضت السفارة الامريكية لهجمات صاروخية متكررة، خلال الأشهر الماضية، شنتها فصائل عراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية في بغداد تطلق صافرات الانذار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الامريكية في بغداد تطلق صافرات الانذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).